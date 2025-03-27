ФКР: к ремонту исторического дома на ул. Клавы Назаровой приступят в 2025-м

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В этом году Фонд капитального ремонта приступит к капитальному ремонту фасада исторического дома 35-37 на улице Клавы Назаровой. Информация об этом опубликована в телеграм-канале фонда.

«Восстановим кирпичные стены и штукатурное покрытие, очистим исторический кирпич цоколя и входных порталов от старой краски. Отремонтируем сохранившиеся карнизы и арочные ниши над окнами лестничной клетки. Выполним обрамление окон в гладкой штукатурке. Установим остеклённые двери», — сообщили в ФКР. Отмечается, что все работы выполняются за счёт взносов собственников «в общий котёл».

В ФКР также рассказали, что в 2022 году в доме уже ремонтировали крышу, а в 2023 году — подвал и фундамент.


Фото: телеграм-канал ФКР

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