Михаил Макаров – о музее краеведения в Ладушкине: его ждёт большое будущее

Музее краеведения в Ладушкине является востребованным для жителей и гостей города и его «ждёт большое будущее». Такое мнение высказал глава администрации округа Михаил Макаров во время прямого эфира, 29 марта.

«Люди понесли и очень даже ценные вещи туда, и сегодня там несколько страниц в этом музее, которые можно посмотреть — это первым переселенцам посвящено; город, который был до войны. Конечно, большая экспозиция идет по освобождению этого города, прославлению наших ветеранов, участников Великой Отечественной войны и переселенцев. Создан реестр участников», — рассказал Макаров о музее.

В музее есть выставочный зал и конференц-зал. Помимо прочего, музей является структурным подразделением Детской школы искусств Ладушкина. «Детишки приходят, рисуют — какая красота, там есть на что посмотреть. Надо сказать о том, что наши местные художники, плюс очень хорошо пользуются наши писатели, стихотворцы, которые организация писательская зарегистрирована вот в этом направлении, — добавил Макаров. — То есть, это не так это просто вот люди пришли. У нас и стихи читают, пишут. Люди живут полной творческой энергией, и вот они приезжают, приезжают с города Калининграда на творческие вечера. Это жизнь идет».

По словам глава администрации, теперь жителям города можно «куда-то пойти» вместе с семьёй. «Когда они видят, например, реестр первых переселенцев, берут альбом, книгу выпускают, переваривают, что там. А там идет кратенькая информация об этой семье, о бабушке, фотографии. Это же пример, это же патриотизм идет <...>. Это востребовано. Вот создали, и музей, как вы понимаете, умирает. Ну нет, он не прижился к людям. А здесь всё наоборот, идёт спокойно».

Поскольку музей показал свою востребованность, власти продолжат его обустройство. Планируется, что освободившиеся помещения на первом этаже могут отдать музею. Помимо прочего, в 2026-2027 годах власти намерены отремонтировать крышу и фасад здания.

«Я считаю, что музей ждет большое будущее. Мы сейчас стремимся, чтобы этот музей приобрел статус юридического лица. Он тогда сможет участвовать в конкурсах, развитие получит в этом направлении», — резюмировал Макаров.