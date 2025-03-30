В «Дне женского здоровья» в Калининградской области приняли участие 638 жителей

В «Дне женского здоровья» в Калининградской области приняли участие 638 жителей
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»

В акции «День женского здоровья» в Калининградской области 29 марта приняли участие 638 жителей. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Участники прошли акушера-гинеколога, ультразвуковое исследование молочных желез, маммографию, индивидуальное консультирование и групповые образовательные программы. При обнаружении рисков женщинам дали рекомендации пройти дообследование, чтобы им могли назначить лечение. В региональном перинатальном центре диспансеризацию прошли жены участников СВО. Во время мероприятия заведующий консультативно-диагностического отделения Александр Горбунов прочитал им лекцию о психологических аспектах здоровья в условиях стресса.

«Подобное мероприятие мы проводим впервые на всей территории региона. При этом ее основная цель — привлечь внимание женщин к своему репродуктивному здоровью», — рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Кудряшова. Отмечается, что «День женского здоровья» одновременно организовали на 18 площадках медицинских организаций, имеющих в своей структуре женские консультации.

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