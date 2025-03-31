В Калининграде возбудили уголовное дело на россиянина за материалы саентологов

В Калининграде возбудили уголовное дело на гражданина России за использование в своей деятельности материалов саентологического вероучения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники службы безопасности пресекли деятельность мужчины, который организовал на территории региона бизнес-тренинги, коучинг и управленческое консультирование. Во время мероприятий он использовал саентологическую литературу. Так, УФСБ показало кадр с книгами основателя церкви саентологии Лафайета Рональда Хаббарда.

«Указанные материалы разработаны американскими неправительственными организациями „World Institute of Scientology Enterprises International“ и „Church of Spiritual Technology“, деятельность которых в 2021 году признана Генеральной прокуратурой РФ нежелательной на территории России. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — говорится в сообщении УФСБ.

На россиянина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». По этой статье мужчине грозит до шести лет лишения свободы.