В Калининграде суд отправил в колонию очередного курьера телефонных мошенников

К лишению свободы приговорён 27-летний курьер телефонных мошенников, в результате действий которого две пожилые калининградки лишились денег. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 12 августа 2024 года неустановленные злоумышленники, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, позвонили калининградке 1947 года рождения, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что дочь женщины попала в ДТП и в отношении нее будет возбуждено уголовное дело. Для прекращения которого, а также для оказания медпомощи водителю, пострадавшему в аварии, необходимо передать деньги курьеру, в роли которого выступил подсудимый. Пенсионерка передала ему доллары США и евро на общую сумму 428 176 рублей 40 копеек. А спустя несколько дней курьер мошенников забрал у второй потерпевшей, 1945 года рождения, 350 000 рублей.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (2 эпизода) как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и назначил ему 3 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших 728 176 рублей 40 копеек. Приговор не вступил в законную силу.