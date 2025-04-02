Суд приговорил депутата Советского округа от ЛДПР к четырём годам колонии

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Суд приговорил депутата Советского округа от ЛДПР Дмитрия Дикуна, чья фирма выполняла работы по благоустройству в Немане, к четырём годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в своём телеграм-канале.

В релизе отмечается, что в 2019 году администрация Немана заключила с фирмой Дикуна контракт на благоустройство центра города. В работы входили устройство газона, укладка тротуарной плитки, высадка деревьев и кустарников, а также установка чугунных скамеек и бетонных вазонов. С 13 мая по 30 сентября 2019-го Дикун внёс в акты «заведомо ложные сведения». Так, в документах были указанные завышенные объёмы выполненных работ и сведения об используемых материалах. На основании этого фирме депутата Советского округа перечислили более 4 млн рублей.

Облсуд также отметил, что подобным образом подрядная организация, гендиректором которой является Дикун, получила 2,9 млн рублей за благоустройство нескольких дворовых территорий по другому муниципальному контракту. В обоих случаях указанные в актах объёмы выполненных работ не соответствовали действительности. Его действия квалифицировали по статье о мошенничестве, совершённом лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

«Приговором Неманского городского суда Д. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу администрации Неманского муниципального округа материальный ущерб в размере 5 903 593,81 рублей. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

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Дмитрий Дикун. Фото: совет депутатов Советского округа

Руководитель регионального отделения ЛДПР Евгений Мишин в разговоре с «Новым Калининградом» рассказал, что депутатская деятельность Дмитрия Дикуна не являлась основной. По словам политика, в партии не знают подробностей следствия, и дело «связано с предпринимательской деятельностью» осуждённого. Мишин продолжил, что с его стороны давать сейчас «какую-либо оценку будет некорректно».

«Мы сейчас поймём, что будет по решению. Мы обязательно доложим об этом и в Центральную ревизионную комиссию нашу [ЛДПР] в Москву и, в том числе, руководству партии, высшему совету... Потом уже будем принимать решения составом и, соответсвенно, с решением руководства», — заявил Мишин.

В 2017 году в Советском окружном совете уже прекращали депутатские полномочия Дмитрия Дикуна. Как указывалось в сообщении на сайте городской администрации, решение было связано с неисполнением депутатом «обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ „О противодействии коррупции“, связанных с представлением им заведомо недостоверных и неполных сведений о своих доходах и об имуществе, а также об имуществе своей супруги и несовершеннолетнего ребенка».

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