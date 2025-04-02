Кириенко подтвердил планы открыть авиасообщение с Абхазией

Авиасообщение между Россией и Абхазией стартует с 1 мая, заявил СМИ первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.

«У нас было по поручению президента принято решение о развертывании авиасообщения. С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорт Сухума будет реализовано», — сказал он.

Кириенко добавил, что с 1 мая стартует электричка в Сириус из Абхазии. «Три с небольшим часа, 360 рублей — стоимость. Очень комфортно, серьезная дополнительная возможность [для передвижения]», — подчеркнул он.