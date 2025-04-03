СК: передано в суд дело ОПГ, занимавшейся производством алкогольной продукции

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В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 12 членов организованной преступной группы, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (производство, хранение, перевозка и розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии), п. «а», п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2019 году финансовый директор предприятия, в отношении которого ранее было принято решение о приостановлении лицензии на производство алкоголя, и представитель компании сформировали организованную группу. В число соучастников вошли предприниматели, имеющие лицензию на право реализации алкогольной продукции, знакомые и родственники организаторов группы, а так же бывший сотрудник областной ГИБДД, занимавшийся сопровождением немаркированного алкоголя во избежание разоблачения преступной деятельности.

С использованием помещений и оборудования лишенного лицензии предприятия соучастники организовали незаконное производство и продажу немаркированной алкогольной продукции. При этом они незаконно использовали товарные знаки других производителей алкоголя. В результате участники ОПГ, по данным следствия, получили доход в сумме, превышающей 5 млн рублей.

Следствием допрошено большое количество свидетелей, выполнен огромный комплекс следственных и процессуальных действий, объем уголовного дела составил 226 томов. Собрана убедительная доказательная база, в полном объеме изобличающая всех фигурантов в содеянном. В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


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