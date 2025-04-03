В 2024 году две трети обращений калининградцев пришлись на социальную сферу

Мониторинг обращений жителей Калининградской области в 2024 году показал, что «самыми чувствительными» продолжают оставаться проблемы, связанные с социальной сферой. На них приходится две трети всех обращений, или 69%. Такие данные приводит региональная Общественная палата.

В фокусе внимания калининградцев также оказались вопросы, касающиеся сферы ЖКХ (6,9%), незаконной застройки (6,9%), состояния объектов культурного наследия (3,4%), содержания памятников (3,4%), православных праздников (3,4%), наблюдения за выборами (3,4%) и благоустройства зеленых зон (3,4%).

Кроме того, за прошлый год в Центр управления регионом (ЦУР) поступило и было отработано 58 917 сообщений жителей области в социальных сетях. В топ-5 самых злободневных тем вошли качество дорог (12 849 обращений), благоустройство территорий (9646), ситуация в ЖКХ (8277), проблемы здравоохранения (4040) и вопросы развития транспортной сферы (3941). Ситуация по обращению с отходами волновала 2712 человек, система образование — 2594, сфера энергетики — 2274, возможности социального обслуживания и защиты — 2117, а проблемы экологии — 1911.