Общественная палата: 48% не заметили влияния Года семьи на семейные ценности

Общественная палата: 48% не заметили влияния Года семьи на семейные ценности
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Почти половина опрошенные россиян (48%) не заметили какого-либо влияния Года семьи на укрепление семейных ценностей. Об этом сообщает Общественная палата Калининградской области со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Почти треть опрошенных (31%) считают, что Год семьи положительно повлиял на укрепление семейных ценностей в обществе. Только 5% сказали об отрицательном влиянии. Чаще других о положительных изменениях говорили россияне старшего возраста (35-44% в поколении застоя и оттепели), активные телезрители (45%) и россияне с хорошим материальным положением (42%). Среди младших «миллениалов» максимален процент не заметивших перемен (66%). Показатель также выше среди столичных жителей (60%), активных интернет-пользователей (62%) и россиян с плохим материальным положением (61%).

«Каждый второй россиянин (50%) не заметил изменений в связи с тем, что 2024 год был объявлен Годом семьи, еще 17% затруднились с ответом. Косвенно это может указывать на слабую интеграцию мероприятий и программ в повседневную жизнь россиян, особенно тех, кто не входил в целевую аудиторию. Тем не менее, среди тех, кто ощутил изменения (33%), большинство отметили их как положительные, что свидетельствует об успехе инициатив», — пишет Общественная палата.

Позитивные изменения коснулись усиления мер поддержки семей (заметили 27%), пропаганды семейных ценностей (6%), тематических мероприятий (4%) и улучшения инфраструктуры (открытие детских садов и школ, рост благоустройства — по 1%). В то же время среди ответов были и негативные (8%), связанные с экономическими и демографическими трудностями, такими как рост цен, ставок по ипотеке и числа разводов, а также снижение рождаемости.

Говоря о том, какие меры или инициативы стоило бы реализовать, если бы Год семьи продолжили в 2025 году, россияне в первую очередь называли меры социальной поддержки (27%) и помощь в решении жилищного вопроса (23%). Реже в ответах речь шла об образовании (11%) и пропаганде семейных ценностей (7%), о повышении благосостояния граждан (5%), доступности здравоохранения и повышении рождаемости (по 3%). При этом в ответах также упоминаются вопросы, связанные с внутренней политикой (3%), стабилизацией экономики (5%) и окончанием СВО (2%).

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