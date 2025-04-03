СК: 14 жителей области пойдут под суд за создание сети незаконных игорных заведений

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и ч. 1 ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Преступления выявлены и задокументированы УЭБ и ПК регионального УМВД. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2012 году житель региона организовал преступное сообщество из 14 участников. В нескольких городах Калининградской области они незаконно проводили азартные игры с использованием виртуальных аналогов игорного оборудования. Для этого обвиняемые создали сеть незаконных игорных заведений, в которых установили компьютерное оборудование, обеспечили охрану и наняли управляющих. По данным следствия, в результате незаконной деятельности участники преступного сообщества получили доход в сумме свыше 103 млн рублей.

«Следствием по уголовному делу проделан полномасштабный объем работы. Собрана убедительная доказательная база, в основу которой положены показания свидетелей, протоколы следственных действий, материалы оперативно-розыскной деятельности, заключения компьютерных и иных криминалистических судебных экспертиз. В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СК.