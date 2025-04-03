Погрузка на железных дорогах региона составила более 334 тысяч тонн с начала года

В январе-марте 2025 года погрузка на Калининградской железной дороге составила более 334 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



На магистрали было погружено 166,8 тыс. тонн жмыхов, 81,9 тыс. тонн зерна, 29,3 тыс. тонн строительных грузов, 27,3 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, 9 тыс. тонн остальных продовольственных товаров.

Грузооборот с начала года составил 220 млн тарифных тонно-км, с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии – 281,8 млн. В марте на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено 133 тыс. тонн различных грузов.