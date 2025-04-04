На ул. Воздушной разрешили вырубку для строительства многоквартирного дома (фото)

На ул. Воздушной разрешили вырубку для строительства многоквартирного дома (фото)
Эскиз: cian.ru
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Для строительства многоквартирного дома на ул. Воздушной, 70-72 в Калининграде разрешили вырубить 20 деревьев. Соответствующая информация размещена на сайте администрации Калининграда.

Порубочный билет выдан компании «Балтик Комфорт»" 3 апреля и действует до 27 августа 2027 года. Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:15:110833:458. Снести планируют берёзы, клёны, сосну и другие породы деревьев. Экологическая ценность вырубаемых деревьев — 192 балла.


Фото: сайт администрации Калининграда

Взамен планируют посадить 18 саженцев граба обыкновенного «Фастигиата» (в живой изгороди) высотой не менее 2,5 метра ценностью 198 баллов. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 1 180 140 рублей. Озеленение запланировано на том же земельном участке.

Согласно информации сайта «Циан», сдать четырёхэтажку планируют в III квартале 2026 года.

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