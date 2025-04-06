В Светлогорске выставили на торги землю под гостиницу (фото)

Власти Светлогорска выставили на торги земельный участок на ул. Вокзальной, 8 с видом разрешённого использования — гостиничное обслуживание. Извещение о приватизации имущества опубликовано на сайте ГИС «Торги».

Речь идёт о земельном участке с кадастровым номером 39:17:010032:23 площадью 1000 кв. метров. Указанная кадастровая стоимость — 4 268 990 руб. На участке также расположено практически полностью разрушенное нежилое здание 1945 года постройки с кадастровым номером 39:17:010032:34 общей площадью — 88 кв.метров. Его кадастровая стоимость — 1 153 848,96 руб.

Фото: сайт ГИС «Торги»

Начальная цена имущественного комплекса — 13 393 000 руб. с учётом НДС. Шаг аукциона — 669 650 руб. (5%), размер задатка — 1 339 300 руб. (10%). Заявки на участие в торгах принимаются до 12 мая 2025 года. Итоги аукциона планируют подвести двумя днями позже.