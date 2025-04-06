Под Янтарным высадили более 3000 саженцев европейской ели (фото)

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Фото: Telegram-канал минприроды Калининградской области

5 апреля в Калининградской области прошло мероприятие в рамках акции «Сад памяти». На территории Светлогорского участкового лесничества под Янтарным 150 жителей региона высадили 3,1 тыс. саженцев европейской ели в память о советских воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в областном минприроды.

«В рамках национального проекта „Экологическое благополучие“ к акции присоединились сотрудники министерства, „ЕКАТ“, РЖД, представители администрации Янтарного городского округа, регионального МЧС, „Газпрома“, студенты, школьники и волонтёры Калининградской области. Перед началом посадки участники почтили память павших минутой молчания», — говорится в сообщении.

Посадка прошла на территории площадью 1 га вблизи Синявинского озера. Акцию анонсировали 3 апреля.

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