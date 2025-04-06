Лидерами рынка авто с пробегом в регионе стали немецкие и японские марки

Самыми востребованными на вторичном рынке Калининградской области стали автомобили немецких и японских марок. Данные по предложению и ценам легковых авто с пробегом, а также спрос на них в первом квартале 2025 года проанализировали эксперты «Авито Авто».

По данным сервиса, больше всего жители Калининградской области интересуются машинами с пробегом марки Volkswagen: на неё пришлось 13,1% спроса. Также в пятёрку вошли Mercedes-Benz (12,4%), Audi (8,2%), BMW (7,5%) и Toyota (5,7%).

Среди моделей, наиболее востребованных в первом квартале 2025 года, оказался Volkswagen Passat (4,5%). Также в топ-5 вошли BMW 5 серии (3,2%), Mercedes-Benz E-класса (2,9%), Volkswagen Golf (2,6%) и Audi 100 (2,6%).

Наибольшее число объявлений на платформе пришлось на машины марки Volkswagen — 11,3%. Доли остальных брендов в топ-5 немного ниже: в список лидеров вошли Mercedes-Benz с 9,8%, BMW с 7,5%, Audi с 6,2% и Toyota с 6,1%.

Лидером по числу объявлений среди моделей стал Volkswagen Passat (3%). Также в пятёрке оказались BMW 5 серии (2,5%), Mercedes-Benz E-класса (2,2%), Volkswagen Golf (2%) и Audi 100 (1,6%).

Средние цены на популярные модели в Калининградской области приведены в таблице. Показатель рассчитан «как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой», — пояснили в «Авито Авто».

Топ-5 авто по интересу пользователей платформы, I кв. 2025 г., Калининградская область.