Лидерами рынка авто с пробегом в регионе стали немецкие и японские марки

Самыми востребованными на вторичном рынке Калининградской области стали автомобили немецких и японских марок. Данные по предложению и ценам легковых авто с пробегом, а также спрос на них в первом квартале 2025 года проанализировали эксперты «Авито Авто».
По данным сервиса, больше всего жители Калининградской области интересуются машинами с пробегом марки Volkswagen: на неё пришлось 13,1% спроса. Также в пятёрку вошли Mercedes-Benz (12,4%), Audi (8,2%), BMW (7,5%) и Toyota (5,7%).
Среди моделей, наиболее востребованных в первом квартале 2025 года, оказался Volkswagen Passat (4,5%). Также в топ-5 вошли BMW 5 серии (3,2%), Mercedes-Benz E-класса (2,9%), Volkswagen Golf (2,6%) и Audi 100 (2,6%).
Наибольшее число объявлений на платформе пришлось на машины марки Volkswagen — 11,3%. Доли остальных брендов в топ-5 немного ниже: в список лидеров вошли Mercedes-Benz с 9,8%, BMW с 7,5%, Audi с 6,2% и Toyota с 6,1%.
Лидером по числу объявлений среди моделей стал Volkswagen Passat (3%). Также в пятёрке оказались BMW 5 серии (2,5%), Mercedes-Benz E-класса (2,2%), Volkswagen Golf (2%) и Audi 100 (1,6%).
Средние цены на популярные модели в Калининградской области приведены в таблице. Показатель рассчитан «как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой», — пояснили в «Авито Авто».
Топ-5 авто по интересу пользователей платформы, I кв. 2025 г., Калининградская область.
|
Марка
|
Модель
|
Доля в интересе
|
Средняя цена, руб.
|
Volkswagen
|
Passat
|
4,5%
|
360000
|
BMW
|
5 серия
|
3,2%
|
750000
|
Mercedes-Benz
|
E-класс
|
2,9%
|
650000
|
Volkswagen
|
Golf
|
2,6%
|
280000
|
Audi
|
100
|
2,6%
|
240000