В Калининградскую область доставили Вечный огонь из Севастополя (фото)

Все новости по теме: Память
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградскую область доставили частицу Вечного огня из Севастополя. 6 апреля к месту проведения памятно-мемориального мероприятия в посёлке Романово Зеленоградского округа огонь привезла колонна мотоциклистов, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Частицу Вечного огня доставили из Севастополя, с легендарной Сапун-горы, подчёркивая единство исторических событий и преемственность героических традиций», — говорится в сообщении.

Участие в церемонии зажжения Вечного огня приняли ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, мотоклуб «Ночные волки» и представители молодёжных общественных организаций.

К присутствовавшим обратился губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных: «Советские войска 80 лет назад взяли населённый пункт Побетен, ныне посёлок Романово. Зажжённый огонь станет для нас, и особенно для молодёжи, напоминанием: герои живы, пока жива память о них. Пока мы чтим их подвиг, пока передаём из уст в уста истории их мужества».

Содействие в реализации проекта «Храним огонь Победы» в Калининградской области оказала компания «Газпром», добавили в пресс-службе.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter