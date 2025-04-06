В Калининградскую область доставили Вечный огонь из Севастополя (фото)

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградскую область доставили частицу Вечного огня из Севастополя. 6 апреля к месту проведения памятно-мемориального мероприятия в посёлке Романово Зеленоградского округа огонь привезла колонна мотоциклистов, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Частицу Вечного огня доставили из Севастополя, с легендарной Сапун-горы, подчёркивая единство исторических событий и преемственность героических традиций», — говорится в сообщении.

Участие в церемонии зажжения Вечного огня приняли ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, мотоклуб «Ночные волки» и представители молодёжных общественных организаций.

К присутствовавшим обратился губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных: «Советские войска 80 лет назад взяли населённый пункт Побетен, ныне посёлок Романово. Зажжённый огонь станет для нас, и особенно для молодёжи, напоминанием: герои живы, пока жива память о них. Пока мы чтим их подвиг, пока передаём из уст в уста истории их мужества».

Содействие в реализации проекта «Храним огонь Победы» в Калининградской области оказала компания «Газпром», добавили в пресс-службе.