Калининградцев приглашают поучаствовать в весенней «Монетной неделе» Центробанка

Жителей Калининградской области приглашают принять участие в акции Банка России «Монетная неделя», которая проводится по всей стране два раза в год. В этот период в отделениях банков можно обменять мелочь на банкноты либо зачислить сумму на счет. Весенний этап в 2025 году проходит с 7 по 19 апреля, уточняется на сайте Центробанка.

«Если у вас накопилось много монет, которыми вы не пользуетесь, отнесите их в банк, чтобы они пополнили ваш бюджет. Приглашаем жителей всех муниципалитетов Калининградской области поучаствовать в весенней акции „Монетная неделя“. Узнать адреса банков-участников акции можно на сайте монетнаянеделя.рф. Обменять можно любые монеты, выпущенные с 1997 года, в том числе окисленные, потемневшие, погнутые, поцарапанные и даже просверленные. Один человек может принести неограниченное количество мелочи. Если вы хотите сократить время обслуживания в офисе, рассортируйте монеты по номиналу. Обязательно возьмите с собой паспорт. Он может понадобиться, чтобы заполнить заявление», — прокомментировал акцию управляющий Отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.

Всего в 2024 году благодаря жителям Калининградской области более 617 тыс. монет разных номиналов на сумму более 2,8 млн рублей вернулись в денежный оборот страны. Как подчеркивают в Центробанке, это помогает снижать затраты на их чеканку.