Власти Калининграда: пассажирам общественного транспорта расскажут о героях ВОВ

В Калининграде в общественном транспорте пассажиры смогут узнать информацию о героях Великой Отечественной войны, чьими именами названы площади и улицы города. Об акции, которая стартует 9 апреля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Черняховского, Яналова, Василевского... Для калининградцев звучит привычно, но порой мы даже не задумываемся о том, почему так, а не иначе названы наши площади, улицы и переулки . А тем временем более 70 городских топонимов посвящены событиям и героям Великой Отечественной войны. С 9 апреля по 10 мая в городском общественном транспорте вместе с объявлением остановок будет звучать и краткая информация о них», — рассказали в мэрии.

Как уточнили горвласти, озвучены ролики голосом художественного руководителя Областного центра культуры молодежи, известного калининградского актёра, ведущего и диктора Виктора Попова.