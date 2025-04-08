Горвласти сообщили о переносе даты начала кругового движения на Флотской – Крымской

Запуск кругового движения на Флотской — Крымской переносится на 4 дня. Ранее планировалось, что это произойдет 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«Внимание! Круговое движение на Флотской — Крымской организуем с 13 апреля. Пока погода не позволяет нанести разметку», — пояснили в мэрии.

Как отмечали ранее власти, изменения в движении вводятся для того, «чтобы на „кругу“ мог разворачиваться большой автобус, так как мкрн. Восток планируется в этом году связать через Аксакова общественным транспортом с детским садом на ул. 3-го Белорусского фронта, а также образовательными учреждениями на Благовещенской и поликлиникой на Снегова».