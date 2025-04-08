На ул. Нахимова в Светлогорске планируют обустроить лестничный спуск

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В Светлогорске планируют обустроить ещё один лестничный спуск к морю. Власти ищут подрядчика для проведения работ в районе домов 45 и 51 на улице Нахимова. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно данным из проектной документации, подрядчику необходимо будет установить 460 металлических столбов высотой более 4 метров, смонтировать металлические ограждения и 550 м² дощатых покрытий из древесины хвойных пород, произвести проолифку деревянных поверхностей.

Максимальная стоимость контракта — 10 178 215 рублей. Источник финансирования — бюджет Светлогорского городского округа на 2025 и плановый период 2026-2027 годов. Заявки на участие в торгах принимают до 16 апреля. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 18 апреля. Работы необходимо выполнить до 2 сентября 2025 года.

По словам местных жителей, за спуском перестали следить после того, как его завалило деревьями.

Фото местных жителей

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