Госдума приняла закон, ужесточающий правила поступления в вузы после колледжей

Все новости по теме: Образование

Госдума утвердила в окончательном чтении закон об ужесточении правил поступления в вуз после обучения в колледже. Как сообщает «Коммерсант», он запрещает выпускникам колледжей поступать без ЕГЭ в вузы, если по выбранному направлению они ранее не учились в среднем специальном учебном заведении.

Авторы поправок к закону «Об образовании» указывали, что это решение повысит качество знаний и мотивацию поступающих, которые не смогут использовать обучение в колледжах как «вариант обхода ЕГЭ» для поступления в высшие учебные заведения. Тем, кто после окончания колледжа выберет другое направление обучения, для поступления в вуз придется сдавать ЕГЭ.

В настоящее время выпускники колледжей могут поступить в вузы на основе внутренних экзаменов, программу вступительных испытаний высшие учебные заведения устанавливают самостоятельно.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter