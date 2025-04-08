Госдума приняла закон, ужесточающий правила поступления в вузы после колледжей

Госдума утвердила в окончательном чтении закон об ужесточении правил поступления в вуз после обучения в колледже. Как сообщает «Коммерсант», он запрещает выпускникам колледжей поступать без ЕГЭ в вузы, если по выбранному направлению они ранее не учились в среднем специальном учебном заведении.

Авторы поправок к закону «Об образовании» указывали, что это решение повысит качество знаний и мотивацию поступающих, которые не смогут использовать обучение в колледжах как «вариант обхода ЕГЭ» для поступления в высшие учебные заведения. Тем, кто после окончания колледжа выберет другое направление обучения, для поступления в вуз придется сдавать ЕГЭ.

В настоящее время выпускники колледжей могут поступить в вузы на основе внутренних экзаменов, программу вступительных испытаний высшие учебные заведения устанавливают самостоятельно.