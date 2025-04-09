Суд: предприятие «Гусевмолоко» нарушило права беременной сотрудницы

Суд обязал ООО «Гусевмолоко» заключить трудовой договор с женщиной, которая работала на предприятии в 2024 году. Как сообщает пресс-служба суда, женщине заявляли, что с ней был составлен договор гражданско-правового характера и уволили после известия о том, что ей необходимо уйти в отпуск по беременности и родам.

В обосновании иска женщина сообщила, что в марте 2024 года устроилась на работу в ООО «Гусевмолоко» на должность укладчика-упаковщика. При приеме на работу она предоставила копии паспорта, ИНН, СНИЛС, а также сдала бактериологические анализы и передала ответчику трудовую и медицинскую книжки. На работу в Гусев сотрудница ездила на служебном автобусе вместе с остальными рабочими, ее ежемесячная зарплата составляла 32 000 рублей, которую получала наличными под роспись.

В июле 2024 года женщина обратилась к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска по беременности и родам, предъявила листок нетрудоспособности. «Работодатель выплатил ей зарплату, выдал на руки незаполненные трудовую и медицинскую книжки, пояснив, что между сторонами существовали гражданско-правовые отношения, а не трудовые. На ее требование внести запись в трудовую книжку о приеме её на работу и подписать трудовой договор ответчик ответил отказом, сообщив, что правоотношения между ними окончены», — сообщили в пресс-службе.

Суд признал отношения между ООО «Гусевмолоко» и истицей в период с марта 2024 года по настоящее время трудовыми, обязал ответчика заключить с ней трудовой договор и внести в трудовую книжку запись о приеме ее на работу, а также предоставить в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ сведения для начисления и выплаты пособий, связанным с рождением ребенка. Кроме того, суд взыскал с ООО «Гусевмолоко» в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.

В ООО «Гусевмолоко» оперативный комментарий редакции предоставить не смогли. По данным сайта предприятия, компания производит продукцию под брендом «Нежинская» и «Кот де Франс», входит в агрохолдинг «Долгов Групп». Соучредителями компании являются Дмитрий и Наталья Долговы.