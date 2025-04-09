Стало известно, куда смогут бесплатно поехать калининградские школьники летом

В 2025 году школьников и студентов средних учебных заведений Калининградской области планируют отправить в Москву, Санкт-Петербург, Псков и города золотого кольца. О том, какие изменения произошли в рамках реализации экскурсионно-образовательной программы «Мы-россияне», рассказала в прямом эфире ЦУР министр молодёжной политики региона Анна Мусевич.

«В прошлом году финансирование проекта было порядка 187 млн, в этом году уже около 297 млн. В прошлом году мы вывезли благодаря проекту „Мы россияне“ 4800 детей, в этом году более 7100 молодых ребят отправятся в поездки. Это более 150 поездок по различным направлениям для ребят в возрасте от 10 до 35 лет», — отметила Мусевич.

Для студентов высших учебных заведений экскурсионная программа ещё формируется. Порядка 10 поездок запланированы на осень. Также в путешествие в рамках программы смогут отправить более 1000 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Выбранные для этой возрастной категории направления — Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Нижний Новгород, Казань.

«Взрослая молодёжь» может принять участие в программе раз в два года, школьники — раз в три года. Квоты, по словам министра, получили все муниципалитеты. Конкурсный отбор участников до 17 лет проводят оргкомитеты образовательных учреждений на местах. Заявки на участие в студенческих поездках необходимо отправить на почту russian.molod39@yandex.ru. Совершеннолетние претенденты, не являющиеся студентами, подают заявки через АИС «Молодежь России».

Согласно информации, размещённой на сайтах образовательных учреждений региона, участие в программе бесплатно для льготных категорий граждан, остальным необходимо внести организационный сбор. В 2024 году его размер составлял 3500 рублей. Программа реализуется в Калининградской области с 2006 года.