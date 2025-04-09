Калининградцы чаще всего жалуются на нарушения прав в социальной сфере

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Чаще всего жители региона обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека в Калининградской области по вопросам пенсионного обеспечения, рассказал на заседании комитета по безопасности Законодательного собрания в среду уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин.

«Вопросы пенсионного обеспечения, прав инвалидов и иные социальные права — это добрая половина всех обращений, 1291 обращение (из 2521, поступивших в 2024 году в аппарат уполномоченного — прим. „Нового Калининграда“). И треть всех обращений (812) — это здравоохранение и медицинская помощь», — рассказал Владимир Никитин.

Существенно уменьшилось количество обращений по таким темам, как жилищные вопросы, безопасность и правопорядок, жалобы на условия содержания при лишении свободы, гражданско-правовые споры и права потребителей, охрана окружающей среды.

Никитин также отметил, что в аппарат уполномоченного по правам человека обращаются в основном представители некоммерческих организаций, пенсионеры, инвалиды, заключенные, представители органов власти, дети-сироты. «Коллективных обращений мы получили 24, это на 25% меньше, чем в 2023 году. 72% процента обращений от женщин, лишь 28% — это мужчины», — отметил он.



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