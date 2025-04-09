Омбудсмен предлагает ввести «декретный» отпуск с ранних сроков беременности

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Эффективной мерой для увеличения рождаемости в стране может стать установление «декретного» отпуска для женщин с момента постановки на учет в женской консультации, то есть с первых дней, когда будущая мама узнала о будущем ребенке. Такое предложение высказал в своём ежегодном докладе уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин.

«Аборты женщинами делаются обычно в период, который не покрывается декретным отпуском, поддержкой государства. Государство должно начать выплачивать будущим мамам пособие в этот самый трудный период, когда она принимает решение: рожать или делать аборт», — говорится в докладе.

С этой целью уполномоченный по правам человека рекомендует установить в Калининградской области пособие по уходу за ребенком в размере не менее двух региональных МРОТ, вне зависимости от критериев нуждаемости, имущественного положения, для женщин, вставших на учет по беременности; женщин, имеющих ребенка/детей в возрасте до 3-х лет. Также, как отметил Никитин, в период ухода за ребенком с 1,5 до 3 лет женщинам целесообразно начислять трудовой стаж.



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