В Калининграде заменили мемориальную доску Тулену Кабилову (фото)

В Калининграде заменили мемориальную доску Тулену Кабилову (фото)
Фото: телеграм-канал Елены Дятловой
Все новости по теме: Память

В Калининграде на здании школы № 14 заменили мемориальную доску, посвященную Герою Советского союза и гвардии сержанту Тулену Кабилову. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова.
Читатели «Нового Калининграда» сообщали, что к открытию памятной таблички накануне приезда делегации из Казахстана на улице Радищева высадили незабудки, подкрасили здание школы и побелили деревья.

Тулен Кабилов принимал участие в штурме Кёнигсберга. В уличных боях он уничтожил гранатой вражеский пулемёт, а также отличился в рукопашной схватке. Погиб 10 апреля 1945 года в районе Юдиттен (сейчас — ул. Менделеева), когда при отражении контратаки противника подорвал гранатой вражескую самоходку. Тулен Кабилов похоронен в братской могиле в Чкаловске.

По данным портала prussia.39, мемориальную доску поменяли в третий раз. На первоначальном варианте были изображены портрет Героя в зимней шапке, георгиевская лента, медаль «Золотая Звезда», лавровая ветвь и высечена надпись: «Герой Советского Союза Тулен Кабилов. 1917-1945». На более позднем варианте мемориальной доски зимнюю шапку-ушанку заменили фуражкой.

Отметим, что в апреле 2010 года калининградские депутаты рекомендовали школе № 14 восстановить мемориальную доску в честь Кабилова. Тогда же сообщалось, что это «должно стать толчком для присвоения данной школе имени этого героя».



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