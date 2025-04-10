Прокуратура отсудила компенсацию в пользу ребенка, пострадавшего на детской площадке

По иску прокурора Гурьевского района взыскана компенсация морального вреда в пользу девочки, пострадавшей на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки, проведенной ведомством по обращению матери ребенка, было установлено, что 6-летняя девочка упала на детской площадке в пос. Рожково Гурьевского района из-за отсутствия ограждения на одной из конструкций. В результате у ребенка диагностировали перелом плечевой кости и другие травмы. В процессе проверки также были выявлены множественные нарушения при эксплуатации детской площадки. В дальнейшем игровые конструкции были демонтированы, поскольку представляли угрозу для безопасности детей.

Прокурор района обратился в суд с иском в интересах ребенка о взыскании с управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Гурьевский муниципальный округ» компенсации морального вреда. По результатам его рассмотрения судом в пользу несовершеннолетней взыскано 100 тыс. рублей.