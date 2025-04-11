В Госдуму внесли проект о продлении срока действия электронной визы в России

Правительство выступило автором инициативы о продлении срока действия электронной визы в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные думской электронной базы.



Срок действия такой визы предлагается увеличить до 120 суток и разрешить иностранным гражданам, получившим её, находиться в РФ в течение 30 дней. Сейчас срок действия единой электронной визы составляет 60 суток со дня ее оформления, иностранцам с такой визой разрешается проводить в стране не более 16 суток со дня въезда.

Согласно пояснительной записке, увеличение срока является целесообразным по итогам мониторинга работы системы с августа 2023 года. Анализ указал на «успешность и растущую востребованность» электронной визы. Правительство также привело статистику, согласно которой с августа 2023 года по 31 июля 2024-го было оформлено 541 000 единых электронных виз гражданам 55 государств, что составило 70% от количества виз всех остальных категорий.