Калининградский комбинат Ростеха воссоздал в янтаре планеты солнечной системы (фото)

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех разработал ко Дню космонавтики новую тематическую коллекцию. В украшениях с помощью солнечного камня воссоздали планеты солнечной системы и вид Земли из космоса. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Новая коллекция состоит из двух сетов: „Земля“ и „Солнечная система“. Комплект украшений „Земля“ передает вид нашей планеты из космоса и состоит из колье, серег и браслета. В сете „Солнечная система“ янтарь выступает в образах Юпитера, Венеры, Сатурна, Меркурия, Марса, Земли, Урана и Нептуна и представляет собой колье из восьми янтарных бусин. Диаметр каждой планеты составляет от 10 до 30 мм, а общий вес всего колье 31 грамм», — говорится в сообщении.

Новая линейка создана из прессованного янтаря. Метод с помощью определенной температуры и давления позволяет придать камню удобную для обработки форму и необходимую окраску, сохраняя природные свойства янтаря. Специалисты комбината доработали технологию и смогли смешать в одной янтарной заготовке сразу несколько цветов. Эксперимент с оттенками позволил изобразить рельеф, который напоминает океаны и материки с космической высоты.

«Новая коллекция стала смелым экспериментом, который открывает широкие возможности в обработке балтийского камня и в то же время подчеркивает значимость первого полета человека в космос. Ранее мы уже получали полосатый и пятнистый янтарь, и вот теперь нам удалось изобразить плавные узоры. Именно они и смогли передать сходство с поверхностью Земли. Полученный результат — это одновременно и ноу-хау Янтарного комбината, и наш подарок ценителям янтаря ко Дню космонавтики», — рассказал генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.