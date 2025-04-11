Калининградский комбинат Ростеха воссоздал в янтаре планеты солнечной системы (фото)

Все новости по теме: Янтарь

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех разработал ко Дню космонавтики новую тематическую коллекцию. В украшениях с помощью солнечного камня воссоздали планеты солнечной системы и вид Земли из космоса. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Новая коллекция состоит из двух сетов: „Земля“ и „Солнечная система“. Комплект украшений „Земля“ передает вид нашей планеты из космоса и состоит из колье, серег и браслета. В сете „Солнечная система“ янтарь выступает в образах Юпитера, Венеры, Сатурна, Меркурия, Марса, Земли, Урана и Нептуна и представляет собой колье из восьми янтарных бусин. Диаметр каждой планеты составляет от 10 до 30 мм, а общий вес всего колье 31 грамм», — говорится в сообщении.

Новая линейка создана из прессованного янтаря. Метод с помощью определенной температуры и давления позволяет придать камню удобную для обработки форму и необходимую окраску, сохраняя природные свойства янтаря. Специалисты комбината доработали технологию и смогли смешать в одной янтарной заготовке сразу несколько цветов. Эксперимент с оттенками позволил изобразить рельеф, который напоминает океаны и материки с космической высоты.

«Новая коллекция стала смелым экспериментом, который открывает широкие возможности в обработке балтийского камня и в то же время подчеркивает значимость первого полета человека в космос. Ранее мы уже получали полосатый и пятнистый янтарь, и вот теперь нам удалось изобразить плавные узоры. Именно они и смогли передать сходство с поверхностью Земли. Полученный результат — это одновременно и ноу-хау Янтарного комбината, и наш подарок ценителям янтаря ко Дню космонавтики», — рассказал генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter