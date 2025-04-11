Минюст признал иностранным агентом бывшего главу МИД Андрея Козырева

Министерство юстиции признало иностранным агентом бывшего главу российского МИДа и экс-депутата Госдумы Андрея Козырева. Информация об этом размещена на сайте федерального ведомства.

«А.В. Козырев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине. Взаимодействует с иностранными площадками, проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Андрей Козырев был министром иностранных дел сначала РСФСР, а потом и России при президенте Борисе Ельцине. Он также был депутатом Государственной думы страны первого и второго созывов. После политической деятельности он занялся бизнесом, а в 2012 переехал в американский Майами.

Помимо Козырева, реестр иноагентов пополнился также украинской журналисткой Дарьей Счастливой, литературоведом Николаем Эппле, бывшим аналитиком ФСИН Анной Каретниковой, а также движением «Удмуртия против коррупции».

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