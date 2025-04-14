Прокуратура добилась увольнения сотрудника райадминистрации из-за утраты доверия

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Суд удовлетворил иск прокуратуры Зеленоградского района об увольнении муниципального служащего в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Зеленоградского района установила, что в 2022–2024 гг. консультант одного из отделов администрации муниципального округа получал доход от посуточной сдачи в аренду своей квартиры в Зеленоградске. При этом в силу требований закона муниципальному служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью. Доход сотрудника администрации от этой деятельности превысил 985 тыс. рублей. При этом данная информация не была отражена в соответствующей декларации.

Прокурор района обратился в суд с иском об увольнении работника в связи с утратой доверия. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.

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