В Калининграде открылся фестиваль «Русская музыка на Балтике» (фото)

Фото: правительство Калининградской области

В Калининградской областной филармонии им. Е.Ф. Светланова 14 апреля открылся XII международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» (12+). Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Первым гостем двухмесячного культурного марафона стал Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под руководством Филиппа Чижевского. Дирижировал в тот вечер Дмитрий Юровский, музыкальный руководитель и главный дирижёр Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. В начале первого отделения концерта прозвучала увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» российского музыканта Петра Чайковского. Во втором отделении музыканты исполнили сюиту из балета «Лебединое озеро».

«Впереди у калининградцев и гостей города — еще 13 концертов в Калининграде, Советске и Гурьевске с участием российских и зарубежных музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Чеченской Республики, а также Сербии, Кыргызстана, Японии. Выступления, в которых в общей сложности будут задействованы порядка 500 исполнителей. <...> Масштабный фестиваль продлится с 13 апреля по 12 июня. В Год защитника Отечества он посвящен 80-летию Великой Победы», — говорится в релизе правительства.