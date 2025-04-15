Минприроды России утвердило флаг и вымпел национального парка «Куршская коса» (фото)

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Флаг и вымпел «Куршской косы». Изображения: национальный парк «Куршская коса»

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации зарегистрировало флаг и вымпел национального парка «Куршская коса». Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

В релизе отмечается, что ранее у парка была только эмблема. представляющая собой композицию, состоящую из стилизованного круга с «рваным» краем и надписи. Круг был разделён вогнутой линией на две неравные части, что обозначало основные символы Куршской косы: море и дюны. Цвета эмблемы подбирали в соответствии с природной гаммой. Она же легла в основу создания флага национального парка.

«Так как туристический потенциал Калининградского региона с каждым годом растет, и в перспективе развитие водного туризма по Куршскому заливу, наличие утвержденных флага и вымпела позволит нам их использовать так же, как используется иная субъектовая атрибутика на официальных мероприятиях, в том числе международного уровня, например, на причалах и средствах передвижения по воде. Мы предполагаем, что утвердили флаг и вымпел первыми среди нацпарков и заповедников России», — отметил директор национального парка Анатолий Калина.

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