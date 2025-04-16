СМИ: каждый пятый россиянин не доволен состоянием репродуктивного здоровья

Доля россиян, которые не довольны состоянием своего репродуктивного здоровья, сократилась с 20% в 2024 году до 18% в текущем году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты онлайн-опроса, проведённого аналитическим центром «Национальное агентство финансовых исследований» и фармкомпанией «Гедеон Рихтер».

По данным на 2025 год, почти половина респондентов, как мужчин, так и женщин (48%), сейчас «скорее удовлетворены» своим репродуктивным здоровьем, а треть довольна полностью (30%). Остальные затруднились ответить (4%).

Самая сложная тема для обсуждения — сексуальное здоровье и взаимоотношения. Она вызывает наибольшее стеснение и у мужчин, и у женщин. Чуть меньше половины опрошенных мужчин (47%) не готовы говорить о сексуальном здоровье с врачом, более трети (35%) — с партнёршей. Аналогичная ситуация с женщинами: половина (52%) не готова обсуждать эту тему с медиком, треть (30%) — с партнёром.

В исследовании приняли участие 1509 женщин и 1491 мужчина 18–45 лет из всех федеральных округов РФ.