В Калининградской области снизилось количество детей-сирот

Все новости по теме: Социальные проблемы

В Калининградской области за три года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 10,6%. За 2024 год их общее число снизилось ещё на 99 детей с 2916 до 2817 (3,4%). Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Никитина.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 1,4% от общей численности детского населения региона. Помимо прочего, в 2024 году было выявлено 299 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Число детей, воспитывающихся в замещающих семьях, составило 90% от общего числа детей-сирот в регионе. Всего в таких семьях воспитывались 2537 детей. 793 ребенка проживали в семьях усыновителей, в приёмные семьи были устроено 1038. Кроме того, уточняется, что в 2024 году было зафиксировано 10 отказов от новорожденных.

«Детей из числа сирот следует воспитывать таким образом, чтобы они стали полноценными гражданами страны, прививая им трудовые навыки, навыки защиты прав человека и исполнения обязанностей», — резюмировал Никитин.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter