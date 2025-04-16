В Калининградской области снизилось количество детей-сирот

В Калининградской области за три года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 10,6%. За 2024 год их общее число снизилось ещё на 99 детей с 2916 до 2817 (3,4%). Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Никитина.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 1,4% от общей численности детского населения региона. Помимо прочего, в 2024 году было выявлено 299 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Число детей, воспитывающихся в замещающих семьях, составило 90% от общего числа детей-сирот в регионе. Всего в таких семьях воспитывались 2537 детей. 793 ребенка проживали в семьях усыновителей, в приёмные семьи были устроено 1038. Кроме того, уточняется, что в 2024 году было зафиксировано 10 отказов от новорожденных.

«Детей из числа сирот следует воспитывать таким образом, чтобы они стали полноценными гражданами страны, прививая им трудовые навыки, навыки защиты прав человека и исполнения обязанностей», — резюмировал Никитин.