Восстановление форта № 10 «Канитц» оценили в миллиард рублей

Восстановление форта № 10 «Канитц» оценили в миллиард рублей
Фото: портал «Пруссия 39»
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Восстановление форта № 10 «Канитц» оценили в миллиард рублей. Об этом после 43-го заседания Законодательного собрания региона 17 апреля заявил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Александр Никулин.

Парламентарий напомнил, что объект продали за один рубль. К нему также прилагается земельный участок. По словам депутата, несмотря на цену, для покупки форта были обозначены «определённые инвестиционные условия»: объект нужно восстановить и ввести в хозяйственный оборот. Никулин также рассказал, что во время личного посещения форта заметил, что вокруг бывшего оборонительного укрепления всё заросло, а подъезда к нему нет. При этом возле объекта нарушена мелиоративная система.

«Это [восстановление] очень дорогая процедура. Первое, что необходимо сделать, — ПСД. Её имеет право делать только специально подготовленная организация, которая аккредитована по работе с объектами культурного наследия. Второе — восстановление таких объектов осуществляется с использованием материалов, которые подходят для таких объектов. <...> Примерно на сегодняшний день миллиард рублей [нужно потратить на восстановление форта]», — отметил Никулин и добавил, что в ходе работ их стоимость может вырасти.

«Канитц» располагается на территории Гурьевского округа (южная часть Большой Окружной дороги на выезде в Багратионовск). Кадастровый номер имущественного комплекса — 39:03:090903:67, площадь 5800,3 кв. м, оценочная стоимость — 140,6 млн рублей.

Напомним, компания «Специализированный застройщик „Фаберже“» стала единственным участником торгов, её и признали победителем конкурса. Форт «Канитц» в сентябре 2024 года перешел компании в собственность за один рубль, а земля под ним — в аренду. В соответствии с приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области новый владелец объекта обязан выполнять требования к содержанию, использованию, сохранению объекта, предусмотренные охранным обязательством.

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