В России сократили максимальную скорость прокатных электросамокатов

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В России сократили до 20 км/ч максимальную скорость прокатных электросамокатов. Это на 5 км/ч ниже, чем разрешено по ПДД. Об этом сообщает телеграм-канал областной Госавтоинспекции со ссылкой на заявление компаний «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh. 

Контроль за скоростью движения будут обеспечивать специальные модули, встроенные в электросамокаты. Прокатчики считают, что данная технология поможет снизить количество аварий и обезопасить пешеходов. 

В свою очередь, в ГАИ напомнили, как призвать к ответу самокатчиков, которые нарушают правила.

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