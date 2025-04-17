В России сократили максимальную скорость прокатных электросамокатов

В России сократили до 20 км/ч максимальную скорость прокатных электросамокатов. Это на 5 км/ч ниже, чем разрешено по ПДД. Об этом сообщает телеграм-канал областной Госавтоинспекции со ссылкой на заявление компаний «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh.

Контроль за скоростью движения будут обеспечивать специальные модули, встроенные в электросамокаты. Прокатчики считают, что данная технология поможет снизить количество аварий и обезопасить пешеходов.

В свою очередь, в ГАИ напомнили, как призвать к ответу самокатчиков, которые нарушают правила.