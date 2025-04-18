От жары к умеренному похолоданию: погодный обзор на выходные

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Пятница станет последним жарким днем. В субботу, как отмечают синоптики, «на западе и побережье будет прохладно, в Калининграде — комфортно, на востоке перед фронтом все еще может потеплеть выше +20℃, там же ожидаются локальные грозы с ливневыми осадками». В воскресенье существенные осадки прекратятся, температурный фон вернется к норме, сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днем в пятницу в Калининграде и области воздух прогреется до +25....+28℃ (местами до +29℃), а на побережье +19...+25℃. Во второй половине дня при смене потока со стороны моря может похолодать до +14...+19℃, вероятна дымка/туман. Утром и днем малооблачно/переменная облачность, без существенных осадков. Вечером по области, особенно на юге и западе вероятны локальные ливни и грозы, есть вероятность выпадения града (до 2-4 см) и шквалистого усиления ветра до 17-22 м/с.

В субботу ночью на западе и в Калининграде +7...+12℃, на востоке области +12...+15℃, облачно с прояснениями, местами не исключены дожди и грозы, по области ночью и утром туман. Днем на побережье и западе региона +7...+12℃, в Калининграде +13...+16℃, на востоке области до +17...+23℃. Днем облачно/облачно с прояснениями, в Калининграде вероятны дожди утром и днём, на востоке области ливни и грозы возможны днем и вечером.

В воскресенье ночью +8...+10℃, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем в Калининграде и области +16...+19℃ (местами до +20℃), на побережье и западе +10...+15℃, переменная облачность/облачно, вечером малооблачно и без существенных осадков.

По предварительным данным, в начале рабочей недели погода стабилизируется благодаря отрогу антициклона над Скандинавией, вдоль периферии которого протянется умеренная прохладная воздушная масса, которая вернет температурный фон ближе к климатической норме. В понедельник днем по области ожидается +10...+15℃, а во вторник и среду потеплеет до +14...+18℃.

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