Суд отправил двух неманцев в колонию строгого режима за изготовление и сбыт оружия

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Рассмотрено уголовное дело в отношении жителей Неманского района, обвиняемых в незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что с марта по апрель 2022 года на территории Калининградской области М. и Н. незаконно изготавливали огнестрельное оружие и продавали его. М. находил заказчиков, а также подыскивал и передавал Н. сигнальные пистолеты МР-371. Подельник переделывал их в огнестрельное оружие — устанавливал гладкий ствол калибром 9 мм, вносил изменения в конструкцию магазина, чтобы пистолеты были пригодными для стрельбы патронами калибра 9×18. Затем М. передавал оружие покупателям, деньги соучастники делили.

Как уточнила пресс-служба областной прокуратуры, «самодельное оружие и боеприпасы к нему подсудимые незаконно хранили на территории Неманского района и в дальнейшем осуществили его незаконный сбыт за вознаграждение в размере 15 тыс. рублей».

Приговором Неманского городского суда на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 2 месяца со штрафом 500 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Н. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 4 месяца со штрафом 500 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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