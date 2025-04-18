Власти Калининграда выделяют более 11 млн рублей на установку новых светофоров (фото)

В Калининграде планируют установить новые светофоры на четырёх пешеходных переходах. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Светофорами планируют оснастить пешеходные переходы в районе:

проспекта Победы,78 (1 839 921 рубль),

ул. Горького — ул. Сусанина (1 688 970 рублей),

ул. Александра Невского,178 (6 068 433 рубля),

ул. Генерала Челнокова — ул. Юрия Маточкина (2 048 393 рубля).

Общая стоимость работ — 11 645 719 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.