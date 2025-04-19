На повышение безопасности дорожного движения выделили 400 млн рублей

На повышение безопасности дорожного движения в Калининградской области в 2025 году выделили порядка 400 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что в области наблюдается положительная динамика транспортной безопасности. При этом в регионе необходимо принять дополнительные меры для предотвращения случаев гибели и травмирования участников дорожного движения. На выделенные средства планируется новых дорожных знаков, пешеходных ограждений, искусственных неровностей, Г-образных опор, обустройство тротуаров и т.д.

«На эти цели предусмотрено также предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям. В этом году общий объем финансирования составит 25 млн рублей. Их получат Гусевский, Светловский, Славский, Багратионовский и Черняховский округа», — говорится в сообщении властей.

В релизе также отмечается, что в регионе выявлены все аварийно-опасные и предочаговые места ДТП. Власти заявили, что уже подготовлен проект плана мероприятий, направленных на снижение смертности от аварий в 2025 году.