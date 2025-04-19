В Калининграде создали мобилизационный резерв из граждан и контрактников (видео)

В Калининграде создали мобилизационный людской резерв из граждан и контрактников. По мнению губернатора Алексея Беспрозванных, это нужная мера для укрепления территориальной обороны региона. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что к нему поступало много просьб от жителей и ветеранских организаций о создании мобилизационного резерва. Министерство обороны России поддержало эту инициативу. Созданный резерв назвали «БАРС 39». 19 апреля участники первой волны сборов начали подготовку на полигоне Хмелевка.

«Желающие записаться, звоните по номеру: 8 (4012) 53-26-63. Или приходите в военные комиссариаты по месту воинского учёта или пребывания», — написал губернатор.

Видео: страница Алексея Беспрозванных «ВКонтакте»