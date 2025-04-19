17-летнего подростка, подозреваемого в вымогательстве денег, отправили в СИЗО

17-летнего жителя Калининграда, который подозревается в вымогательстве денег у подростка, отправили в СИЗО до начала июня. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в своём телеграм-канале.

Уголовное дело, предусмотренное п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, возбудили 4 апреля. Отмечается, что в конце 2024 года четверо злоумышленников с другими неустановленными вступили в преступный сговор, чтобы вымогать денежных средства у граждан, в том числе школьников. Днём 22 ноября трое из них — Х., Б. и К. — требовали от 14-летнего школьника 5 тыс. рублей на улице Артиллерийской, угрожая применением насилия. Вечером испугавшийся подросток перевёл на счёт Х. 1 тыс. рублей, а оставшуюся сумму передал после избиения. Получившего деньги злоумышленника задержали 17 апреля. Он отказался от дачи показаний, однако частично признал вину.

«​​Поступившие в суд материалы следствия содержат информацию, что участники группы состояли в сообществе, целью противоправной деятельности которого являлось вымогательство денежных средств и банковских карт у жителей Калининграда, в том числе у посетителей торгового центра и учащихся двух школ в Ленинградском районе, которые запуганы происходящим», — отмечается в сообщении.

По заявлению суда, сообщество имеет чёткую структуру и иерархию. В их организации имеются так называемые «смотрящие», «старшие» и исполнители. Само вымогательство денег было организованным, с системой отчетности. Материалы уголовного дела содержат сведения,которые дают основания предполагать, что деятельность Х. была инициирована организаторами этого сообщества.

«Следователь указал, что Х. подозревается в совершении тяжкого преступления, характеризующегося высокой степенью общественной опасности. Опасаясь возможного наказания, он может скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, может предпринять меры к оказанию влияния на иных участников уголовного судопроизводства, включая потерпевшего и свидетелей, уничтожить доказательства. Постановлением Ленинградского районного суда в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 июня 2025 года», — говорится в релизе.