Эксперты: аренда в Зеленоградске и Светлогорске подорожала более чем на 20%

В Зеленоградске и Светлогорске подорожание аренды квартир с начала года составило более 20%. Об этом сообщают эксперты «Домклик».



При этом в докладе отмечают, что по итогам первого квартала года в большинстве городов России зафиксировано снижение стоимости аренды жилья. Так, Калининград разместился на 5 месте. Падение средней ставки аренды составило 12,5%.

Наиболее заметное уменьшение стоимости произошло в Петропавловске-Камчатском, где средняя цена съема жилья упала сразу на 29,2% — с 60 тысяч в начале января до 42,5 тысячи рублей в конце марта. Среди лидеров снижения стоимости также выделились Саратов (-16,7%) и Мурманск (-15,5%). Рост же ставок отмечен в курортных городах Краснодарского края (+15% в Сочи), Калининградской области и Ставропольского края (+1,6% в Пятигорске).

«Традиционно аренда демонстрирует колебания в зависимости от сезона. Весной-летом стоимость долгосрочной аренды снижается практически повсеместно, за исключением туристических направлений, таких как Сочи, Пятигорск и Зеленоградск, где цены продолжают расти», — отметил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.