На организацию фестиваля «Пушкин с выражением» выделяют 5 млн рублей

Фото: сайт prussia39.ru

В Калининграде вновь планируют провести фестиваль театрального чтения «Пушкин с выражением» (0+). К поиску подрядчика для оказания услуг по организации и проведению мероприятия готовится ГБУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры и реализации культурных программ». Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

На организацию и проведение фестиваля выделяют 5 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В 2024 году фестиваль прошёл 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в Калининградской областной филармонии имени Светланова.