В Зеленоградском округе обустроили новые остановки для школьных автобусов (фото)

В Зеленоградском округе появились новые специализированные остановки для школьных автобусов. Их установили в рамках муниципальной программы в посёлках Куликово (Переславское ТО), Горьковское и Красноторовка. Соответствующая информация размещена на странице муниципалитет в соцсети «ВКонтакте».

«Зеленоградский муниципальный округ единственный в области реализует программы строительства специализированных остановок для школьных автобусов с обустройством освещения и благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.

В 2024 году в поселках округа было обустроено 19 специализированных остановок для школьных автобусов.