КЖД: «Эшелон Победы» начнёт курсировать по железной дороге 25 апреля

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По Калининградской железной дороге 25 апреля начнёт курсировать «Эшелон Победы». Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Поезд сделает остановки на станциях Балтийск, Багратионовск, Советск, Полесск, Нестеров, Гусев и Черняховск. Завершится проект 4 мая прибытием состава на верхнюю платформу Северного вокзала Калининграда и концертной программой.

В состав эшелона войдут паровоз серии «Л», который известен под символичным названием «Победа», платформы с образцами военной техники, два вагона-музея с передвижной экспозицией, посвященной военной истории России. «На каждой станции пройдут праздничные концерты творческих коллективов. Прибытие поезда на каждую станцию будет сопровождаться фонограммой с голосом легендарного диктора Юрия Левитана о победе над фашистской Германией», — говорится в сообщении.

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