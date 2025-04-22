Соцфонд: часть российских пенсионеров досрочно получит пенсии за май

Некоторые российские пенсионеры досрочно получит выплаты пенсий за май. Об этом сообщается в Telegram-канале Социального фонда России.

Как уточнили в ведомстве, до 30 апреля досрочно получат деньги пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число. «Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет. Средства придут автоматически», — пояснили в фонде.

С 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные для себя даты. Уточнить информацию о доставке пенсий в связи с майскими праздниками можно в банках и почтовых отделениях.