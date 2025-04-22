Власти готовят рейды против нелегальных перевозок на межмуниципальных маршрутах

Власти Калининградской области готовят рейды против нелегальных автомобильных перевозок на межмуниципальных маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что на совещании под руководством вице-премьера Александра Рольбинова 22 апреля участники подчеркнули серьезные риски, связанные с деятельностью нелегальных перевозчиков. Так, согласно релизу, у этих компаний отсутствуют обязательные медицинские освидетельствования перед выходом на маршруты, что повышает вероятность появления за рулём пьяного водителя. К тому же, если с пассажиром что-либо случится, он не смотрет требовать компенсацию, так как «нелегалы не предоставляют никакой страховки».

В соответствии с ч. 5 ст. 14.1.2 КоАП РФ осуществление не предусмотренной законодательством деятельности по перевозке пассажиров и багажа на автомобильном транспорте карается штрафами в 50 тыс. рублей для граждан и физлиц, а для юрлиц — в 400 тыс. рублей.

«Для повышения безопасности автомобильных пассажирских перевозок создана рабочая группа, в которую вошли представители областного министерства развития инфраструктуры, Ространснадзора, Госавтоинспекции. Для усиления контроля разрабатываются планы проведения специальных рейдов по выявлению несанкционированных перевозок на территории региона, особенно на направлениях Гвардейск, Зеленоградск, Светлый, Балтийск, Полесск, Советск», — говорится в сообщении. Власти также призвали жителей региона пользоваться только услугами официальных перевозчиков.